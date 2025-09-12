Víctima de robo paga rescate por su camioneta ahora es extorsionada con pago mensual

Un padre de familia vive una pesadilla tras ser asaltado en el cruce de las avenidas Salvador Allende y Los Álamos, límite entre San Juan de Miraflores y Villa María del Triunfo. Cámaras de seguridad captaron a cuatro delincuentes armados que lo obligaron, junto a su familia, a descender de su camioneta Hilux.

PAGA POR RESCATE Y AHORA LO EXTORSIONAN

Horas después, los mismos criminales exigieron S/10 mil para devolverle el vehículo, suma que la víctima pagó con la desesperación de recuperar su herramienta de trabajo. Sin embargo, lejos de acabar con la extorsión, el pago abrió la puerta a un nuevo tormento: los hampones lograron identificar a los integrantes de su familia y ahora le exigen un pago mensual bajo amenaza de atentar contra ellos.

Pese a haber presentado la denuncia, el hombre asegura que no ha recibido resultados y teme por la vida de sus seres queridos.