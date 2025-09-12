Nueve heridos y dos muertos tras choque de bus contra baranda metálica: lo que se sabe de tragedia en Vía de Evitamiento

El accidente ocurrido en la Vía de Evitamiento sigue dejando escenas de dolor. Un bus de transporte público de la empresa Real Star impactó contra una baranda metálica que atravesó el vehículo de extremo a extremo, ocasionando la muerte de dos pasajeros y dejando nueve heridos de consideración.

Las imágenes muestran cómo la estructura ingresó por la puerta delantera, arrancó varios asientos y salió por la parte posterior, dejando atrapados a los pasajeros. Algunos pudieron salir por sus propios medios, ensangrentados, mientras los rescatistas trabajaban para evacuar a los heridos.

La gravedad del hecho se agrava por las irregularidades detectadas: el conductor no tenía brevete y la unidad registraba más de S/5,000 en multas. Pese a ello, continuaba circulando en una de las rutas más concurridas de Lima.

JOVEN MADRE ENTRE LOS HERIDOS

Entre los heridos se encuentra Daniela Mendoza, ingeniera industrial de 29 años, quien sufrió fracturas en el brazo y lesiones en la cabeza. Su esposo relató que la joven se salvó “de milagro”, aunque permanece en estado delicado en el hospital. La familia denuncia que hasta el momento la empresa no se ha acercado a asumir responsabilidades.

Pasajeros consultados en Puente Nuevo coincidieron en que no se sienten seguros al abordar estas unidades: “Corren demasiado, y los buses están hechos de fibra de vidrio, sin protección”, señalaron.

El Ministerio Público mantiene detenido al chofer, mientras las familias exigen que la empresa responda por los gastos médicos y que se refuerce la fiscalización al transporte público, convertido —una vez más— en una bomba de tiempo para los usuarios.