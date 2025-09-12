Extranjero en mototaxi ataca al conductor de un camión en VES

En el distrito de Villa El Salvador, un ciudadano venezolano golpeó con un objeto contundente la parte frontal de un camión. El chófer de este último chocó la Mototaxi y eso desató la gresca que alertó a los trasuntes y otros conductores.

Un testigo del hecho registró el violento ataque al conductor del camión.

También en el distrito de San Juan de Lurigancho, otro mototaxista extranjero rompió el espejo de una unidad de transporte público tipo cúster.

Una mujer se enfrentó al sujeto que en todo momento se mostró agresivo sin importarle aparentemente nada.

OTRO AGRESOR EN EL CALLAO

En el Callao, otro extranjero subió a un bus de transporte público con la intención de pelearse con el chófer.

En todo momento lo incitó a bajar del bus para agarrarse a golpes, pero el conductor no cedió. Los más perjudicados son los pasajeros de estos ataques a los transportistas.