Se salvaron de milagro: camioneta fuera de control embiste mototaxi, pero ocupantes logran escapar

Un accidente que pudo terminar en tragedia se registró en Jicamarca, donde una camioneta fuera de control embistió violentamente a una mototaxi.

SE SALVARON DE MILAGRO

Las cámaras captaron el instante en que el conductor y un pasajero descendieron del vehículo menor y conversaban a un costado. Segundos después, al percatarse de que la camioneta se aproximaba a gran velocidad, ambos corrieron para salvar sus vidas.

El impacto fue brutal: la camioneta arrastró varios metros la mototaxi hasta volcarla por completo. En la zona también se encontraba un perro que salió despavorido tras el estruendo.

Milagrosamente, ninguna persona resultó herida. El hecho ya es materia de investigación por parte de las autoridades locales, que deberán esclarecer las causas de la pérdida de control del vehículo.