Puente Piedra: 'robacarros' desatan persecución a balazos y hieren a sereno

Una violenta persecución a balazos se desató en Puente Piedra, luego de que tres delincuentes robaran una camioneta Hilux a un padre de familia que esperaba a su hija en la salida de un colegio.

En su huida, los hampones dispararon contra agentes de Serenazgo, e hirieron en el hombro a uno de ellos. Afortunadamente, el proyectil solo rozó su piel y no puso en riesgo su vida. El vehículo de otro sereno también recibió impactos de bala.

Gracias al plan cerco desplegado con apoyo de la Policía, los sujetos fueron capturados tras abandonar la camioneta robada. El dueño del vehículo los reconoció de inmediato como los autores del asalto.

LOS FIERREROS DE PUENTE PIEDRA

Los detenidos fueron identificados como Hugo Antonio Chanco (38), Anthony Murga Alverde (30) y Renzo Alberto Silva (34), todos con antecedentes por tráfico de drogas y robo agravado de vehículos. La Policía los ha catalogado como parte de la banda conocida como “Los Fierreros de Puente Piedra”.

Los tres quedaron en manos de la División de Prevención e Investigación de Robo de Vehículos (Diprove) para continuar con las diligencias.