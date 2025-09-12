Extorsionadores graban momento en el que amenazan a mototaxista en SJL

En el distrito de San Juan de Lurigancho, un mototaxista de la empresa de transportes asociación “Huáscar” fue amenazado con armas de fuego por unos falsos pasajeros que abordaron su unidad.

Estos extorsionadores se presentaron como miembros de la organización criminal “Los injertos de Huáscar la nueva generación”.

Mototaxistas amenazados

Los mototaxistas de esa empresa ya pagan cupos a otra banda delincuencial y en este video la amenaza fue para que no paguen cupos a esa organización de lo contrario, los concductores pagarían con su vida.

Líneas de emergencia para realizar denuncias por extorsión

El Gobierno ha puesto en marcha la Central 111 de la Policía Nacional del Perú, un servicio gratuito y confidencial disponible las 24 horas del día para que los ciudadanos puedan denunciar extorsiones y otros delitos y obtener protección inmediata.

Esta línea está conectada con la Central de Emergencias 105 y permitirá que las víctimas proporcionen pruebas como audios y videos.

También, los usuarios tienen las opciones de llamar a la línea 1818: Teléfono de emergencia para reportar extorsiones y al Celular 942841978.