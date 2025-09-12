Grupo Terna captura a delincuentes que asaltaban a estudiantes de una universidad en Chorrillos

En el distrito de Chorrillos, los estudiantes eran sus objetivos, Una banda de ladrones asaltaba a los jóvenes para despojarlos de sus objetos de valor como teléfonos celulares y mochilas.

Los ladrones pertenecientes a la denominada banda “Los torcidos del Cedro” tenían como punto de preferencia la avenida Cedro de Villa, que coincidentemente está a tres cuadras de una universidad.

Fueron capturados por los agentes Terna

Agentes del Grupo Terna venían siguiéndole los pasos hasta que lograron dar con su captura. Durante la intervención cayeron tres delincuentes, quienes fueron captados por las cámaras de seguridad cuando asaltaban a los estudiantes.

Cabe señalar que, al momento de su captura se les incautó cinco teléfonos celulares, los cuales feron reportados como robados, una billetera donde se encontró una tarjeta de crédito y varios carnets universitarios.