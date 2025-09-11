Atacan a balazos bodega exigiendo cupo de 50 mil soles en Huaycán

A bordo de una moto lineal, un hombre aún no identificado abrió fuego en plena madrugada contra una bodega en Huaycán. Fueron tres los disparos los que quebraron la tranquilidad de una familia que según relataron venía siendo víctima de extorsiones desde hace varias semanas

Esta banda criminal le exige al dueño de la tienda la suma de 50 mil soles. Así lo revelan los mensajes amenazantes y aterradores que los delincuentes enviaron para intimidar a la víctima.

Pero este no fue el único atentado ya que minutos después, en la misma madrugada y a pocos pasos del establecimiento extorsionado, desconocidos dispararon contra una vivienda en cuatro ocasiones, logrando que uno de los proyectiles ingresara al interior del inmueble.

Cabe señalar que, en menos de una semana se han registrado diez atentados en la zona de Huaycán, incluidos los últimos de esta madrugada.

Líneas de emergencia para realizar denuncias por extorsión

El Gobierno ha puesto en marcha la Central 111 de la Policía Nacional del Perú, un servicio gratuito y confidencial disponible las 24 horas del día para que los ciudadanos puedan denunciar extorsiones y otros delitos y obtener protección inmediata.

Esta línea está conectada con la Central de Emergencias 105 y permitirá que las víctimas proporcionen pruebas como audios y videos.

También, los usuarios tienen las opciones de llamar a la línea 1818: Teléfono de emergencia para reportar extorsiones y al Celular 942841978.