Metropolitano: falsos enfermos pedían colaboración por Yape y tenían certificado de salud bamba

Cuidado con algunos falsos mendigos e indigentes en la estación Central del Metropolitano. Sujetos se vestían con mascarillas, llevando una gorra, encorvados y pidiendo colaboración de dinero a los pasajeros fingiendo estar enfermos, sin embargo, los agentes del grupo Terna identificaron que se trataba de artimañas.

El grupo Terna realizó un seguimiento de todo un día a los sujetos y pudieron observar que los supuestos enfermos se iban a un costado de la vía, se cambiaban de ropa y se incorporaban como si ya no tuvieran ninguna enfermedad.

CERTIFICADO DE SALUD FALSO

Al ser intervenidos, los agentes descubrieron un certificado médico falso y un código QR de una billetera digital, pues los estafadores no solo pedían dinero en efectivo, sino que también aceptaban transferencias bancarias por Yape. Se les encontró aproximadamente S/200 en efectivo que acumularon ese día.

Por este documento de salud ‘bamba’, los supuestos mendigos serán investigados por el presunto delito de falsedad genérica y estafa. Ambos fueron trasladados a la comisaría tras ser intervenidos cuando almorzaban un menú sin mostrar indicios de estar enfermos.

La Policía recibió la alerta de usuarios del Metropolitano debido a la actitud sospechosa de los sujetos, incluso un ciudadano pudo observar cuando los presuntos enfermos se alejaban para cambiarse de ropa.