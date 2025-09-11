Se registran múltiples accidentes de tránsito en la avenida Javier Prado en La Molina

Las calles de la capital no son nada seguras, pero esto no solo por la delincuencia también por la gran cantidad de accidentes de tránsito que se reportan a diario.

En lo que va de este 2025, Lima Metropolitana ha registrado 1,668 muertes por accidentes de tránsito hasta julio, según el Observatorio Nacional de Seguridad Vial del MTC.

Esta cifra la confirma como la región con mayor siniestralidad vial en el país, mientras que a nivel nacional el 2024 cerró con 2,578 fallecidos, y el 2023 se registró una reducción con 1,798 muertes, según el Sistema Informático Nacional de Defunciones (Sinadef).

ACCIDENTE EN LA AVENIDA JAVIER PRADO

Según estas cifras, las víctimas mortales en accidentes de tránsito son lideradas por motociclistas.

Uno de los puntos donde se registras mucho accidente de tránsito en la avenida Javier Prado, que cuenta con 17,4 kilómetros desde su inicio en la Av. Brasil hasta la Carretera Central.

En este informe de Buenos Días Perú sea testigo de los accidentes de tránsito más recientes registrados en esta la concurrida avenida que atraviesa los distritos de Magdalena del Mar, San Isidro, Lince, La Victoria, San Borja, Santiago de Surco, Ate y La Molina a lo largo de 135 cuadras.