Balacera en Breña: Imágenes impactantes de persecución a delincuentes que terminó con su captura

La noche de ayer se vivieron momentos de terror en las calles de Breña, cuando efectivos de la Policía Nacional protagonizaron una persecución a balazos contra un sospechoso que manejaba una camioneta con orden de captura por robo.

La balacera se desató en calle Dean Valdivia, cerca de la avenida Tingo María, luego que el conductor hiciera caso omiso a las órdenes de detenerse.

Durante la persecución, la camioneta conducida por el presunto hampón perdió el control, impactando contra otros autos y motocicletas que estaban estacionadas en el lugar. Los agentes del orden lograron reducir al sospechoso y proceder con su captura.

Cabe señalar que, a pesar de la violencia y el intercambio de balas, no se registraron personas heridas, afortunadamente, solo cuantiosos daños materiales en los vehículos afectados.

¿Qué hacer ante el robo de un vehículo?

Si usted es víctima del robo de su vehículo, siga los siguientes pasos para actuar rápidamente ante este hecho.

Primero debe comunicarlo a autoridades policiales: este es el primer paso para iniciar la recuperación del vehículo. Solo diríjase a la comisaría más cercana y presenta tu denuncia. llevando los documentos del vehículo y su DNI.

También notificar el robo a su aseguradora: para activar el proceso de póliza de seguro, de contar con una.