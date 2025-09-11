Buenos Días Perú

11/09/2025

Toma de San Marcos: representantes estudiantiles niegan presunta privatización

Estudiantes de la 'Decana de América' tomaron la universidad, debido a una presunta privatización en la educación por la segunda carrera, pero representantes estudiantiles rechazaron la postura.



Los estudiantes de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) hicieron una protesta el día de ayer, miércoles 10 de setiembre, debido a una presunta privatización de la casa de estudios en el proceso de ingreso a la segunda carrera. Según informaron, la rectora Jerí Ramón no atiende al alumnado que busca reunirse para llegar a un acuerdo. 

“SACABAN LA VUELTA AL REGLAMENTO”

Este jueves, los representantes estudiantiles de la universidad indicaron que sí tuvieron una reunión con la rectora Jerí Ramón y otras autoridades hace más de dos semanas sobre los vacíos normativos respecto a la segunda carrera y el cambio de carrera.

Manifestaron que sobre la segunda carrera se resolvió eliminar la mensualidad que ya existía y reducir la matrícula de 1000 soles cada cuatro meses a 500 soles, a fin de flexibilizar costos y que estudiantes que ya han hecho una carrera universitaria puedan estudiar bajo la modalidad que corresponde, pero lo que ocurría es que algunos estudiantes le “sacaban la vuelta al reglamento” y postulaban por medio del examen ordinario, quitando vacantes a alumnos nuevos.

“Algunos estudiantes han buscado justificar la toma de la universidad con el pago de 300 soles de mensualidad y una matrícula de mil soles, pero eso es falso”, explicó Sebastián Rojas, miembro de los representantes estudiantiles de la casa de estudios. 

 


Temas Relacionados: EducaciónEstudiantesJeri RamónLocalesProtestaSan MarcosUnmsm

También te puede interesar:

BANNER