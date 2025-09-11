Toma de San Marcos: representantes estudiantiles niegan presunta privatización

Los estudiantes de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) hicieron una protesta el día de ayer, miércoles 10 de setiembre, debido a una presunta privatización de la casa de estudios en el proceso de ingreso a la segunda carrera. Según informaron, la rectora Jerí Ramón no atiende al alumnado que busca reunirse para llegar a un acuerdo.

“SACABAN LA VUELTA AL REGLAMENTO”

Este jueves, los representantes estudiantiles de la universidad indicaron que sí tuvieron una reunión con la rectora Jerí Ramón y otras autoridades hace más de dos semanas sobre los vacíos normativos respecto a la segunda carrera y el cambio de carrera.

Manifestaron que sobre la segunda carrera se resolvió eliminar la mensualidad que ya existía y reducir la matrícula de 1000 soles cada cuatro meses a 500 soles, a fin de flexibilizar costos y que estudiantes que ya han hecho una carrera universitaria puedan estudiar bajo la modalidad que corresponde, pero lo que ocurría es que algunos estudiantes le “sacaban la vuelta al reglamento” y postulaban por medio del examen ordinario, quitando vacantes a alumnos nuevos.

“Algunos estudiantes han buscado justificar la toma de la universidad con el pago de 300 soles de mensualidad y una matrícula de mil soles, pero eso es falso”, explicó Sebastián Rojas, miembro de los representantes estudiantiles de la casa de estudios.