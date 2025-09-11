Imágenes Exclusivas: Dos muertos deja choque de bus en la vía Evitamiento en Santa Anita

En el distrito de Santa Anita, un bus de transporte público de la empresa “Real Star” de la línea C, impactó contra las barandas de la vía Evitamiento, dejando dos personas fallecidas.

El fuerte impacto también dejó cerca de 10 pasajeros heridos, entre ellos niños, que están siendo atendidos por personal de emergencia.

Una cámara de seguridad de la vía registró el fatal accidente, donde se observa que los fierros de la baranda atravesaron la estructura de la unidad, acabando con la vida de los dos pasajeros.

MÁS DE 10 HERIDOS DEJA ACCIDENTE

En el lugar se encuentra personal de emergencia atendiendo a los heridos y despejando la vía, así como iniciar las investigaciones de este accidente, donde no se descarta que las pistas mojadas por la lluvia pudo ser la causa del siniestro.

Otra posibilidad es que el conductor habría perdido el control de su unidad al quedarse dormido, pero todo ello es materia de investigación.

Cabe señalar que, en el lugar hay cámaras de seguridad, las cuales registraron el siniestro y serán de vital importancia para determinar las causas del accidente.