Policías son atacados con cuchillo por un extranjero en Surquillo

En el distrito de Surquillo, dos agentes de la Policía Nacional quedaron heridos tras ser atacados con un cuchillo oxidado durante una intervención policial.

Se trata de los suboficiales Jorge Isuiza Almeida y Eduardo Aguilar Ramírez quienes presentan cortes en las piernas.

El hecho se produjo cuando agentes de tránsito intervienen a dos hombres acusados de robar pertenencias a conductores de vehículos, y los hampones los atacaron con un arma blanca.

CAYERON TRAS ATACAR A EFECTIVOS POLICIALES

Los atacantes fueron intervenidos y se trata de dos ciudadanos colombianos, identificados como Julian Felipe Celi Alonso (31) y Diber Farfan Calderon (35), fue este último quien sacó un cuchillo y atacó en las piernas a los suboficiales.

A los intervenidos se le encontró el arma blanca con la que atacaron a los efectivos policiales.

Cabe señalar que, los agentes heridos, se encuentran actualmente en el hospital de la PNP, están internados en observación, mientras los detenidos serán acusados por tentativa de homicidio, además del robo frustrado y el tráfico ilícito de drogas.