SMP: dueño de botica se enfrenta a ladrones armados a escobazos

En el distrito de San Martín de Porres, se reportó que delincuentes golpearon de manera violenta al dueño de una botica ubicada en la avenida Zarumilla, durante la mañana. La víctima se enfrentó a los maleantes a escobazos, pero recibió duros golpes en la cabeza.

La botica familiar no suele abrir a una hora exacta, pero al parecer los delincuentes habrían tenido en la mira el negocio, pues cuando el dueño salía a barrer su local, uno de ellos se enfrentó a él; poco después, su cómplice se acercó llevando un arma de fuego.

Ante el embate, el hombre intentó repelerlos usando su escoba, pero los sujetos lo empujaron y golpearon con el arma, dejándolo mal herido. Los agresores terminaron llevándose el botín.

INVESTIGACIÓN EN CURSO

La policía investiga si los delincuentes recibieron información de que el dinero del día anterior aún seguía en la botica, además, llama la atención que los sujetos llegaron al momento exacto cuando se abrió el negocio. Se espera que las cámaras de seguridad puedan ayudar a identificar a los delincuentes.