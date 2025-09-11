A pesar que había un patrullero cerca: Extorsionadores disparan contra una vidriería en SJL

En el distrito de San Juan de Lurigancho, unos presuntos extorsionadores realizaron varios disparos contra un negocio que funciona como una vidriería en la avenida Central.

Los extorsionadores en moto al menos hicieron unos cuatro disparos y solo a unos pasos estaba un patrullero de la PNP.

Minutos antes, uno de los agentes ingresó a un inmueble y mientras su compañero esperaba dentro de la unidad sucedió el ataque de los presuntos extorsionadores.

Denuncian que los policías no hicieron nada

Según testimonios de algunos testigos, el efectivo que iba en el patrullero escuchó los disparos y prácticamente vio cómo huían los delincuentes.

Pero lo más preocupante, es que los agentes de la ley no intervinieron y los sujetos escaparon de la zona.

Cabe señalar que, el negocio de la vidriería atacada estaría siendo atacado por una banda delincuencial que también extorsionan a otros negocios en la zona.