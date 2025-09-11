SJL: Vecinos denuncian violencia por enfrentamientos entre barristas

La madrugada del martes, un grupo de hinchas radicales ingresó a la losa deportiva de Mariscal Cáceres, en San Juan de Lurigancho, para protagonizar una serie de actos vandálicos. Según testigos, los barristas quemaron símbolos de su equipo rival y agredieron a la persona encargada de custodiar esos objetos, lo que ha generado gran preocupación entre la comunidad.

VIOLENCIA Y CAOS

De acuerdo con los vecinos, alrededor de 60 sujetos participaron en el ataque, que incluyó quema de banderolas, pintas en las paredes de viviendas cercanas y varios disparos al aire antes de huir del lugar. La víctima agredida, un hombre que cuidaba los emblemas deportivos, resultó con lesiones luego de la golpiza propinada por los vándalos.

Este no sería el primer enfrentamiento de estas características en la zona, lo que mantiene a la población en constante zozobra y con temor de transitar cerca de estos recintos deportivos durante las noches.

CANSADOS POR LOS ACTOS DE VIOLENCIA

Los residentes del sector de Mariscal Cáceres expresaron su malestar y aseguraron estar “cansados” de los enfrentamientos entre barristas. Denuncian que las autoridades no implementan medidas efectivas para frenar los ataques, pese a las reiteradas quejas.

La inseguridad en San Juan de Lurigancho vuelve a quedar en evidencia con este nuevo episodio que refleja la violencia asociada al accionar de las barras bravas en Lima.