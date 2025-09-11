Conductor de camión pierde el control de su unidad y provoca accidente en la Costa Verde

En el distrito de Miraflores, un conductor de un camión perdió el control de su unidad presuntamente por las pistas mojadas debido a las lluvias e invadió el área verde de la bajada Armendáriz.

Por fortuna, el chófer resultó ileso y solo reportaron daños materiales. La furgoneta terminó chocando con un árbol y por poco se cae a un pequeño acantilado.

Con ayuda de los serenos y la policía, lograron colocar el pesado vehículo a un costado de la vía y brindar los primeros auxilios al conductor.

Cuidado con las pistas mojadas

Las pistas mojadas aumentan el peligro debido a la reducción de la fricción, lo que puede causar la pérdida de control del vehículo y accidentes.

Este riesgo se agudiza por el efecto del hidroplaneo, donde las llantas pierden contacto con el asfalto y el conductor se vuelve un pasajero en su propio auto.

Para mitigar estos riesgos, es crucial reducir la velocidad, aumentar la distancia de seguridad, usar las luces de cruce, revisar el estado de los neumáticos y evitar los charcos profundos, especialmente durante las primeras gotas de lluvia que mezclan agua con aceite y polvo.