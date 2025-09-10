Ventanilla: Denuncian que la avenida Los Delfines desde hace 10 años no cuenta con pistas ni veredas

Los vecinos de Ventanilla denuncian que en la avenida Los Delfines solo respiran polvo y caminan en pista totalmente dañada por lo que es una vía principal que conduce a una de las zonas más pobladas de esta zona, es la ruta a Pachacútec.

La avenida Los Delfines, se encuentra en una situación tan terrible ya que su estructura más parece una trocha de un lugar de concreto, por donde pasan a diario vehículos de todos los tamaños.

Pero si los conductores la pasan mal haciendo maniobras de manejo, para circular por la vía, los peatones también viven un vía crucis, ya que no cuentan veredas para caminar, exponiéndose al tener que circular muy cerca a los vehículos.

10 años viviendo la misma pesadilla

Pero lo más alarmante es que esta situación se vive desde más de 10 años por lo los conductores y vecinos del lugar piden que las autoridades tomen cartas en el asusto para evitar futuras desgracias que lamentar.

Los peligros de una avenida dañada incluyen el riesgo de accidentes debido a baches, superficies irregulares y escombros, que pueden causar colisiones y pérdida de control del vehículo.

Estos daños también provocan un desgaste acelerado de los neumáticos y la suspensión del coche, aumentando los costes de reparación.