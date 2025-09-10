Reportan que enormes huecos en la avenida Chorrillos son un verdadero peligro para conductores

Son grandes huecos en la pista a solo metros de dos centros educativos y al Policíclico de la Policía Nacional del Perú, nos referimos a los profundos forados que presenta el asfalto de la avenida Chorrillos, que son un verdadero peligro para todos lo que circulan por esa zona.

Como se sabe, los forados en las pistas presentan graves riesgos de seguridad vial, que incluyen la posibilidad de accidentes al obligar a los conductores a frenar bruscamente o realizar maniobras evasivas peligrosas, daños costosos a los vehículos, como la rotura de llantas, y consecuencias potencialmente fatales para motociclistas que pueden sufrir caídas al pasar sobre ellos.

Pasar sobre un forado puede causar daños severos a las llantas, rines y otros componentes del vehículo, lo que implica gastos significativos para la reparación o reemplazo de piezas

Riesgos para peatones y vehículos

Los huecos en las pistas suelen formarse por el debilitamiento del terreno, como el que puede ocurrir con filtraciones de agua en la parte baja de un forado, lo que eventualmente provoca el colapso del pavimento, pero el mal mayor es la falta de mantenimiento en las vías.

En este enlace de Buenos Días Perú, se testigo de cómo luce esta concurrida avenida en el distrito de Chorrillos.