¡Casi 200 kilos! Magdalena prepara el pan con chicharrón más grande del Perú

Magdalena se convirtió esta mañana en la capital del sabor. En la plaza principal del distrito se preparó el pan con chicharrón más grande del Perú, una pieza de casi cuatro metros que incluyó 120 kilos de carne de cerdo, 50 de camote, 20 de salsa criolla y 5 de crema de rocoto.

El alcalde Francis Allison, junto al chef Rodrigo Fernandini y más de 50 cocineros, lideró la elaboración de este tradicional plato. “Hoy no cambiamos votos, lo que pedimos es que los peruanos demuestren su amor por el Perú y apoyen al pan con chicharrón en la final”, señaló la autoridad edil.

La actividad reunió a cientos de vecinos que hicieron largas colas para recibir gratuitamente una porción. Adultos mayores tuvieron prioridad en la fila y muchos acudieron vestidos con camisetas y banderas blanquirrojas.

PERÚ A LA FINAL

El evento se da en el marco del “Mundial de Desayunos”, un concurso en redes sociales donde el pan con chicharrón peruano disputa la final contra la arepa venezolana. Hasta el momento, el platillo nacional supera por poco a su rival con más de 9,9 millones de votos frente a 9,5 millones.