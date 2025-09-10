Inspector de tránsito detiene a falso trabajador tras intentar robar una bicicleta en Miraflores

En el distrito de Miraflores, frente al parque kennedy, un sujeto con chaleco naranja de obrero fue sorprendido serruchando la cadena que estaba asegurada a una bicicleta, con la intención de robarla.

El hecho fue detectado por un inspector de movilidad urbana, quien alertó de inmediato a la central de la Policía Nacional.

Fue detenido por el Grupo Terna

Minutos después, personal de serenazgo y agentes del Grupo Terna intervinieron al individuo.

El sujeto, identificado como Iván Góngora, de nacionalidad extranjera, se hacía pasar por trabajador y llevaba consigo un serrucho, algunas herramientas y hasta un fierro para cometer el delito

Cabe señalar que, el extranjero fue trasladado en una camioneta de serenazgo a la comisaría del sector para determinar su situación migratoria y sus antecedentes.