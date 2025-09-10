No tiene veredas: Así luce la nueva Vía Expresa Sur en Surco a un día de su inauguración

Sigue adelante el megaproyecto, de 5 km de extensión, que unirá la vía Expresa Luis Bedoya Reyes con la Panamericana sur y, por primera vez.

Este proyecto conectará de manera directa con la estación Atocongo de la Línea 1 del Metro de Lima, facilitando la intermodalidad del transporte y beneficiando a miles de ciudadanos que se trasladan a diario desde distritos como San Juan de Miraflores, Villa María del Triunfo y Villa El Salvador.

Según la Municipalidad de Lima, la vía Expresa sur supera el 90 % de avance con una ejecución de 250 000 m² de pavimento de concreto, 40 000 m² de veredas, y la instalación de cinco nuevas estaciones del Metropolitano.

Como parte de esta iniciativa, ayer el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, inauguró un tramo de cinco kilómetros con tres carriles por sentido de la Vía Expresa Sur, diseñada para reducir el tráfico en la ciudad al conectar la Vía Expresa Luis Bedoya Reyes con la Panamericana Sur.

No tiene ni veredas, sin señalización

Pero a solo un día de la inauguración, de un tramo de la obra, los vecinos del distrito Surco y los conductores que pasan por el lugar, muestran su malestar ya que en sector que corresponde a la nueva Vía Expresa Sur no se han realizado todavía las veredas, ni rampas, ni desniveles para los transeúntes,

Debido a esto, muchos no saben por donde transitar ya que también no existe en el lugar la señalización correspondiente, ni mucho menos semáforos, siendo un riesgo para su integridad cruzar esta vía todos los días.

Cabe señalar que, la Municipalidad de Lima estima que la obra estará terminada en junio del próximo año, pero los vecinos piden que, así como avanzan en el asfaltado también lo hagan con las medidas de seguridad como lo es la señalización peatonal.