Cámaras ayudaron a su captura: así fue cómo se identificó a sicario que mató a técnico de celulares

Un sicario fue captado por las cámaras de seguridad del Callao cuando descendía de un vehículo e ingresaba a una galería para asesinar a un hombre. Gracias al seguimiento de las imágenes, que registraron su ingreso, ataque y posterior fuga, la Policía Nacional logró su captura en las horas siguientes.

MÁS CRIMENES RESUELTOS POR CÁMARAS

El caso forma parte de los 27 hechos criminales resueltos con apoyo de las 730 cámaras instaladas por la Municipalidad Provincial del Callao. Entre ellos figuran el asesinato de un técnico de celulares en el mercado Sáenz Peña y el crimen de una madre de familia en la misma zona.

Según explicó la oficina de análisis de información del municipio, el sistema permite rastrear los movimientos de los delincuentes hasta 48 horas antes y después del ataque, lo que facilita a la policía identificar a los responsables.

Las cámaras también registraron un asalto a un tráiler de carga pesada en plena avenida Argentina, donde delincuentes bloquearon el tránsito con tres vehículos mientras otro sujeto se trepaba a la parte trasera del camión para robar la mercadería. El seguimiento permitió capturar a toda la banda y recuperar lo sustraído.