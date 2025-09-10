SJM: adulta mayor muere tras ser atropellada por mototaxista sin SOAT ni licencia

Indignación en San Juan de Miraflores. La familia de Serafina Portugal Garrafa, una mujer de 74 años que murió atropellada el pasado 24 de agosto en la av. Miguel Iglesias, exige justicia luego de que el responsable del accidente quedara en libertad a las 48 horas.

VICTIMARIO NO TENÍA SOAT NI LICENCIA

De acuerdo con los familiares, la víctima fue impactada por una mototaxi conducida por Kevin Torres Cipra (32), quien no tenía SOAT, licencia de conducir ni tarjeta de propiedad. “Mi madre quedó tendida con una fractura en la cabeza y el conductor nunca la auxilió. Con todas las pruebas que tenemos, no entendemos por qué lo liberaron”, señaló su hijo, Edgar Sánchez.

La familia denuncia además que, pese a haber sido trasladada al Hospital María Auxiliadora, la víctima no recibió la atención adecuada. “Por no portar DNI y porque el conductor no tenía SOAT, no le hicieron tomografía ni los exámenes que necesitaba. La dejaron morir”, acusó el abogado de la familia.

La necropsia confirmó que Serafina falleció por traumatismo craneoencefálico y lesiones múltiples. El caso se encuentra en investigación en la Fiscalía Penal de San Juan de Miraflores. La defensa pide que se determine si se practicó dosaje etílico al conductor y que se evalúe una sanción más severa por homicidio culposo agravado, que contempla penas de hasta seis años de cárcel.