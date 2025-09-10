Cuerpo hallado en SJM: En las próximas horas confirmarán si restos pertenecen a obrero desaparecido

Ayer informábamos sobre un macabro hallazgo. Vecinos de San Juan de Miraflores alertaron a las autoridades sobre el descubrimiento de un cuerpo descuartizado al interior de una maleta y bolsas de basura en un descampado.

Los restos estaban cerca al Parque Zonal y el horrendo hallazgo conmocionó a los vecinos y movilizó a personal del serenazgo distrital y a agentes de la Policía Nacional del Perú.

El cuerpo descuartizado fue trasladado a la Morgue de Lima para las diligencias de ley, los restos apuntan a un hombre de aproximadamente treinta años de edad, según la evaluación inicial de la PNP.

El cadáver presentaba señales evidentes de violencia, en la Morgue los peritos trabajaban en la identificación de la víctima y en la recuperación de pruebas que puedan conducir al esclarecimiento del crimen.

FAMILIA DE OBRERO DESAPARECIDO ESPERA RESULTADOS DE LA MORGUE

Ante el rescate de os restos, la familia de Julio César Zapaile Huamán, un joven obrero de 29 años reportado como desaparecido desde el pasado sábado, está expectantes que se confirme que se trata de cuerpo de su familiar.

Acabe indicar que, la familia recibió mensajes extorsivos por parte de un sujeto identificado como alias ‘Chino’, quien aseguró pertenecer a la organización criminal internacional “Tren de Aragua” quienes habría secuestrado al joven obrero.