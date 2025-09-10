Bus del Corredor Azul se estrella contra árbol en la Av. Arequipa: 10 pasajeros heridos

Un bus del Corredor Azul protagonizó un aparatoso accidente la noche del martes en la cuadra 11 de la avenida Arequipa, frente a Panamericana Televisión. La unidad, repleta de pasajeros, terminó impactando contra un árbol, dejando al menos 10 heridos con policontusiones.

Testigos relataron que el fuerte impacto hizo que varios pasajeros salieran despedidos de sus asientos. Los bomberos llegaron rápidamente al lugar y trasladaron a los afectados a clínicas cercanas, aunque ninguno quedó en estado grave.

CHOFER SE QUEJA DE ÁRBOLES

El conductor del bus señaló que los separadores plásticos que dividen el carril exclusivo del Corredor Azul estaban desalineados, lo que lo obligó a maniobrar y finalmente colisionar con un árbol. Además, denunció que varios de estos árboles se encuentran inclinados e invadiendo la vía, lo que representa un riesgo para el transporte público.

La unidad fue llevada a la comisaría de Petit Thouars para las diligencias correspondientes, mientras que las autoridades de transporte deberán evaluar el estado de la vía.