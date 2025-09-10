Agentes del Grupo Terna capturan a pareja de raqueteros en Independencia

En el distrito de Independencia, los agentes del Grupo Terna de la Policía Nacional capturaron a una pareja de raqueteros tras robarle a un transeúnte en un bus de transporte público.

La policía logró registrar a la pareja manipulando el teléfono celular de su última víctima de donde estaban a punto de realizar transferencias bancarias.

ROBABAN TELÉFONOS EN LOS BUSES

Según la policía, el sujeto sustraía los celulares de pasajeros de buses. El objeto robado fue entregado a su pareja que escondía el teléfono para despistar a la policía.

Cabe señalar que, durante la intervención, el sujeto conocido con el alias de “Chaplin” se resistió e insultó a los policías, pero fue reducido y llevado junto a su cómplice a una dependencia policial para continuar con las diligencias de ley.