Cae banda con tres toneladas de sal de dudosa procedencia en Santa Anita

En el distrito de Santa Anita, la policía fiscal decomisó cerca de 3 toneladas de sal de dudosa procedencia. Según primeras investigaciones, los productos eran empaquetados bajo la modalidad de dos marcas conocidas.

Según la policía, estos productos de dudosa calidad eran distribuidos en toda nuestra capital.

CERCA AL MERCADO PRODUCTORES SE REALIZABA SU DISTRIBUCIÓN

El local intervenido estaba a unas cuadras del mercado de Productores, lugar donde venden abarrotes de todo tipo. Por lo que ahora se investiga si está mercadería, que sería adulterada, ingresó a este importante centro de abastos.

Cabe señalar que, productos de esta intervención, siete personas fueron intervenidas y de acuerdo a las pesquisas, solo serían contratadas para el empaquetado de la ilícita carga.

En nuestro país, las penas por adulterar dependen del tipo de producto y si causa daño a la salud pública o a la propiedad industrial. Para productos destinados al consumo humano, las penas pueden ir de cuatro a ocho años de privación de libertad si el agente actúa dolosamente, o hasta dos años por culpa. Para productos de propiedad industrial, las penas son de dos a cinco años de cárcel.