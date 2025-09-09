SMP: banda de hampones finge ser familia para ingresar a casas y robar pertenencias

En San Martín de Porres, una banda de ladrones ha encontrado una nueva modalidad para delinquir: se hacen pasar por una familia que conversa en la puerta de una vivienda, pero en segundos rompen la cerradura e ingresan a robar.

MODUS OPERANDI

Cámaras de seguridad captaron a dos mujeres y un varón que aparentaban ser parientes. Mientras ellas vigilaban la zona, el hombre forzaba la puerta hasta lograr abrirla. Minutos después llegó un vehículo y entre los tres saquearon la vivienda, llevándose televisores, laptops y otros objetos de valor.

Los vecinos de la urbanización Real Madrid aseguran que viven atemorizados, pues en las últimas semanas varias casas han sido blanco de robos similares. “Estamos con miedo, apenas dejamos la casa sola un momento y entran a robar”, expresó una de las agraviadas.

Pese a que algunos residentes han reforzado las puertas y colocado rejas, los robos continúan. Por ello demandan más presencia de serenos y patrullaje policial en la zona, una de las más alejadas de San Martín de Porres.