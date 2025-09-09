Madre denuncia presunto secuestro de su hija de 16 años: le están pidiendo 5 mil dólares de rescate

Un drama vive una madre venezolana tras la desaparición de su hija de 16 años en Puente Piedra. La adolescente fue vista por última vez en el mercado Huamantanga, donde cámaras de seguridad la registraron saludando a un conocido antes de retirarse apresuradamente.

LA HABRÍAN SECUESTRADO

Desde entonces no volvió a casa de su padre, quien interpuso la denuncia en la comisaría de Puente Piedra. Sin embargo, la familia afirma que hasta ahora no ha recibido respuesta concreta sobre el avance de las investigaciones.

La situación se agravó cuando recibieron una llamada extorsiva: los criminales exigían 5 mil dólares a cambio de devolver a la menor con vida, advirtiendo incluso sobre la posibilidad de que fuese víctima de trata de personas.

“Yo lo único que quiero es que mi hija aparezca, que se haga justicia y que investiguen a quienes tengan que investigar”, declaró entre lágrimas la madre, quien asegura que en la Dirincri no quisieron aceptar su denuncia adicional por secuestro.

La adolescente lleva cinco días desaparecida y sus familiares piden ayuda a la ciudadanía y a las autoridades para dar con su paradero.