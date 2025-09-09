Peruanos degustaron más de 5 mil panes con chicharrón gratis en La Victoria

Locura total. El pan con chicharrón peruano clasificó, con casi 10 millones de votos, a la final del Mundial de Desayunos organizado por el streamer español Ibai Llanos, tras imponerse a la marraqueta chilena.

En el distrito de La Victoria se desató una celebración gastronómica en la plaza Manco Cápac, donde más de 50 dueños de restaurantes ofrecieron 5 mil degustaciones gratuitas de este emblemático plato nacional.

La plaza Manco Cápac se convirtió en escenario de una verdadera fiesta gastronómica donde asistentes de diversos lugares celebraron el pase a la final, incluido un emocionado comensal cusqueño afirmó "como este pan con chicharrón en el planeta no hay".

Arepa venezolana

En la final, el pan con chicharrón peruano enfrentará a la arepa venezolana, que se prepara con harina PAN, sal y agua, y en su relleno lleva caraota (frijol negro), huevos revueltos, queso y carne mechada. Próximo rival y características.

Voto en redes sociales de Ibai

Perú tiene grandes posibilidades de imponerse en este mundial de desayunos, para lo cual los votantes deben ingresar a las redes sociales de Ibai Llanos y dejar su voto para que el mundo conozca más de la gastronomía peruana.