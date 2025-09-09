Choferes de 'La 73' no salen a trabajar por amenazas: este es el video que enviaron extorsionadores

Los buses de la empresa de la 'Línea 73', en la ruta A, han decidido paralizar sus funciones debido a una nueva amenaza extorsiva. Esto tras la difusión de un video en redes sociales donde se observa a un sujeto apuntando con una arma de fuego uno de sus buses.

Como se observa en las imágenes, un sujeto con un arma en un vehículo, circulando al costado de uno de los buses que se encontraba en pleno recorrido y con pasajeros a bordo que desconocían la situación.

Hasta el momento no se sabe hasta cuando paralizaran sus funciones y es la segunda empresa de transportes que no sale a trabajar sumándose a "Nueva América" por los altos índices de criminalidad.

Un 80% de empresas extorsionadas

Cabe resaltar, que al menos 80% de empresas de transportes público vienen siendo extorsionadas y les exigen el cobro de cupos. Incluso son amenazados por hasta dos o más organizaciones criminales.

¿Qué dice el mensaje extorsivo?

"Buenas tardes estimados, se les va a dejar este comunicado para que el gerente se comunique con nosotros, somos los que estamos encargados de la sur de Lima (...) Ya sabemos todas sus rutas, sus paraderos y la verdad no quiero tomar medidas drásticas con ustedes ni con ningún chofer, pero si el gerente no se pone en comunicación en la brevedad posible vamos a hacer que se comunique de una u otra manera. Primer comunicado, el segundo ya tomo medidas drásticas", dice un fragmento del comunicado.