Alias 'Tito' quema otra combi por no pagar cupo y deja mensaje: "Una por una las iré quemando"

Cámaras de seguridad captaron el preciso momento de un nuevo ataque contra una combi en el Cercado de Lima. Se trata de alías 'Tito' quien incendió un vehículo que cubre la ruta de la avenida Reynoso hasta Planeta.

Los atentados se iniciaron aproximadamente hace un mes, donde una de las víctimas se demoró en pagar la cuota de S/5 e incendiaron su combi. Lo mismo ocurrió con otro de los choferes a quien incendiaron la unidad.

Pese a que la familia salió de la vivienda e intentó controlar las llamas, no pudieron hacer casi nada. Un equipo de Buenos Días Perú llegó hasta el paradero de estas combis en el jirón Chancay donde los conductores trabajan con normalidad, pero prefieren evitar hablar a la prensa.

Mensaje extorsivo y amenaza

Es importante resaltar, que alias 'Tito' hizo llegar una carta extorsiva con el siguiente mensaje: "Toda unidad que no se comunique al nuevo número o no esté al día conmigo, será quemada y así una por una las iré quemando".