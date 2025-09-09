Desa II usaba el mismo número telefónico para extorsionar a empresas: simulaban ser de otras bandas

Un megaoperativo simultáneo permitió la desarticulación de la organización criminal Desa II, dedicada a la extorsión y vinculada a casos de sicariato. Durante el operativo se allanaron 32 inmuebles en Lima, Arequipa, Tumbes y hasta un pabellón del penal de Huacho y se detuvieron a 24 personas.

La fiscal Nelly Millones señaló que esta organización criminal está vinculada a cinco homicidios. "Hay varias empresas afectadas, de transporte público, informales, formales e interprovinciales", dijo.

Dicha organización criminal operaba en las zonas de Lima Norte, zona del Callao y posteriormente en empresas con sedes en Cusco, Ayacucho, Huancayo e incluso Huacho, vinculados por números de teléfonos que eran utilizados.

Utilizaban mismo número de celular para extorsionar

Asimismo, Desa II utilizaba el mismo número de celular y las mismas cuentas para extorsionar a las mismas empresas de transporte utilizando diferentes nombres. La fiscal señaló que se realizó un trabajo trasnacional porque el dinero ha salido al exterior del país causando perjuicio.

Millones detalló que a fines del año pasado, la Policía Nacional con la Fiscalía desarticuló la organización Desa I y después de casi un mes la banda se restructuró y ante ello se empezó la investigación.

De otro lado, la fiscal señaló que no realizaban las denuncias en la zona de San Martín de Porres, porque no tenían una comisaría cercana y se deberían tomar acciones para poder darles seguridad porque tienen temor que ante el operativo policial se pueda tomar represalias.

Sobre la ruta del dinero de esta organización criminal, a través del número de celular se indicaba los números de yape a donde se debía depositar y el dinero iba al extranjero a Colombia y Venezuela y retornaba como empresa de fachada a nuestro país.