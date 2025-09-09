Breña: menores de hasta 12 años asaltan farmacia, pero son detenidos por serenos

La delincuencia no da tregua y ahora involucra a menores de edad. Una farmacia ubicada en la cuadra 6 de la avenida Venezuela, en el distrito de Breña, fue asaltada por un grupo de cuatro adolescentes, el menor de apenas 12 años.

FUERON DETENIDOS POR SERENAZGO

Las cámaras de seguridad registraron cómo los jóvenes ingresaron encapuchados, se cubrieron el rostro y comenzaron a guardar productos bajo sus prendas ante la mirada atónita de clientes y trabajadoras, que no pudieron hacer nada.

Una de las empleadas alertó de inmediato a la central de monitoreo de Serenazgo, lo que permitió que agentes municipales los interceptaran cuatro cuadras más adelante. Los productos robados fueron recuperados y los adolescentes quedaron a disposición de la comisaría de Chacra Colorada.

“Gracias a la rápida intervención del Serenazgo se logró detener a estos menores y devolver la mercadería. Sin embargo, por ley son inimputables y solo se comunica a sus padres”, explicó el gerente municipal de Breña, Iván Lagos.