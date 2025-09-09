Dirigente de transportistas anuncia denuncia constitucional contra el Ejecutivo por ola de asesinatos

Tras el asesinato del chofer Alfredo Arturo Ramón Ramos, de 56 años, la indignación en el gremio de transportistas continúa en aumento. Esta mañana, el dirigente Miguel Palomino denunció que el sector vive una crisis sin precedentes, con más de 48 conductores asesinados en el año a manos de extorsionadores.

ESTÁN HARTOS DE QUE SE SIGA DERRAMANDO SANGRE DE INOCENTES

Palomino anunció en Buenos Días Perú que la Asociación Nacional de Conductores presentará hoy denuncias constitucionales contra el Congreso y el Ejecutivo, a quienes responsabiliza de permitir la expansión del crimen organizado.

“Nuestros compañeros no merecían morir así. Hoy lloramos a más familias humildes mientras las autoridades no hacen nada. Basta de sangre en el transporte”, expresó.

El dirigente criticó que, pese a los recientes operativos como la captura de integrantes de la banda DESA II, los esfuerzos son insuficientes frente a una criminalidad que —según dijo— se ha incrementado en más de 800%.

“Ya ni los conductores quieren salir a trabajar, las esposas tienen miedo de que no regresemos a casa. Vivimos en psicosis y los pasajeros también están aterrados de viajar en estas condiciones”, advirtió.

El gremio exige medidas de fondo, como la derogación de leyes que —según Palomino— “blindan a las bandas criminales y a los cuellos blancos”.