Línea 50 reduce tarifa de pasaje a S/ 1 en SJL: ¿Cuál es la ruta y hasta cuándo será la promoción?

La empresa de transporte "San Sebastián" conocida como "La 50" ha reducido el precio del pasaje a S/ 1 en San Juan de Lurigancho, beneficiando a miles de usuarios debido al mejoramiento de las pistas en el distrito.

Un equipo de Buenos Días Perú subió a uno de los buses para seguir el recorrido de la línea y corroboró que los usuarios se encuentran conformes y satisfechos por la reducción del pasaje, que va desde el 1 hasta el 30 de septiembre.

"Es un beneficio para todos los usuarios que se movilizan y reconectan con otras las rutas y es un ahorro económico para toda la población distrito de San Juan de Lurigancho como ahora contamos con pistas renovadas de la avenida Santa Rosa, Central y viceversa", dijo una representante de la empresa.

Recorrido a S/1

Los pasajeros que se dirigen con destino desde Puente Nuevo hasta la zona de Montenegro ahora pagarán S/1 durante todo septiembre. Algunos pasajeros recién se enteraron sobre la rebaja del pasaje.

Pago con tarjeta de débito

Cabe resaltar, que como parte de la implementación de la modernidad en la empresas de transportes 'La 50', los usuarios también podrán pagar su respectivo pasaje utilizando tarjeta de debito.