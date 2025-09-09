Joven desaparece y familia recibe foto de víctima amordazada: 'Tren de Aragua' lo tendría secuestrado

La familia de Julio César Zapaile Huaman, de 29 años, se encuentra desesperada y denuncia su secuestro, luego de que el joven desapareció tras salir de su vivienda con destino a una reunión social.

Julio desapareció luego de salir de su vivienda a una reunión después de trabajar, cortándose toda comunicación alrededor de las 8 de la noche del día del incidente. Cerca de la una de la madrugada un familiar recibió un mensaje por WhatsApp.

Detallaron que desde el teléfono de Julio le solicitaron una foto con los datos de su tarjeta de crédito, pero tras varias preguntas que realizó su familiar, perdieron el contacto y el teléfono comenzó a sonar apagado.

Tren de Aragua y respuesta de Dirincri

Al día siguiente, llegó un mensaje de un tal 'Chino San Vicente', quien se identificó como miembro del "Tren de Aragua" y amedrentó a la familia pidiendo "una colaboración". Además le enviaron una foto del joven amordazado.

La familia acudió a la Dirincri para poner la denuncia respectiva, pero les indicaron que "no había evidencia suficiente para colocar la denuncia como secuestro". Esta respuesta ha aumentado la desesperación de los familiares, quienes han solicitado ayuda policial.

Pedido de familia y a dónde comunicarse

La madre del joven dijo entre lágrimas "Estoy desesperada, todas las noches te buscaré hasta encontrarte". Si usted tiene información sobre el paradero de Julio César puede comunicarse de manera responsable al número 940568959.