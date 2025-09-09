Mototaxista es baleado en presunto ataque por extorsión en Los Olivos

Un mototaxista de aproximadamente 35 años fue atacado a balazos por delincuentes a bordo de una motocicleta. El hecho ocurrió la madrugada de este martes en el paradero Villa Sol, en el distrito de Los Olivos.

La víctima, conductor de la empresa de Transportes "Confraternidad", se encontraba estacionado esperando pasajeros, cuando uno de los sujetos se bajó de la moto lineal y realizó al menos seis disparos a quemarropa.

Atención médica y presunto móvil

Los compañeros de la víctima la trasladaron inmediatamente a una clínica cercana donde su pronóstico se mantiene reservado. Médicos trabajan para brindarle la atención necesaria mientras se presume que el móvil del ataque sería la extorsión por cobro de cupos.

Por temor a represalias, los demás mototaxistas del paradero se niegan a declarar a la prensa sobre las presuntas amenazas extorsivas. La escena del ataque fue cercada por las autoridades, donde se observa la mototaxi de la víctima y los casquillos de bala regados en el piso.

Recopilan imágenes de cámaras

Cabe resaltar, que la Policía realiza diligencias para recopilar imágenes de las cámaras de seguridad del municipio y negocios aledaños que permitan identificar a los criminales responsables del ataque.