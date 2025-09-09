Balean a jalador de combis mientras desayunaba en el Cercado de Lima: víctima está grave

Un jalador de combis fue baleado en plena vía pública cuando desayunaba en la cuadra 5 del jirón Huarochirí, cerca de la avenida Colonial, en el Cercado de Lima.

De acuerdo con testigos, la víctima se encontraba tomando un caldo cuando dos sujetos en motocicleta lo interceptaron y dispararon a quemarropa. Malherido, intentó correr hacia la avenida Colonial para pedir ayuda.

El hombre fue trasladado de inmediato al Hospital Ramón Castilla, donde su estado de salud es reportado como crítico.

RUTA EN LA MIRA DE LOS EXTORSIONADORES

Este hecho se suma a una serie de atentados ocurridos en la ruta Callao–Lima: hace poco más de una semana, extorsionadores dejaron un explosivo y una carta amenazante dentro de una combi, y en mayo, sicarios asesinaron al chofer de otra unidad repleta de pasajeros. Agentes de la Dirincri llegaron a la escena para iniciar las investigaciones.