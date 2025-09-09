Caen 24 presuntos integrantes de los “D.E.S.A. II”: extorsionaban a 10 empresas de transporte en Lima Norte

Un megaoperativo policial permitió la captura de 24 integrantes de la organización criminal “Los D.E.S.A. II”, considerada una de las más violentas de Lima Norte. La intervención se realizó la madrugada de este martes en San Martín de Porres, en el inmueble donde se escondía el cabecilla de la red: Alexis Barrios Martínez, alias “Jorman”, de 25 años y de nacionalidad venezolana.

Según la investigación de la División de Secuestros y Extorsiones, la banda enviaba amenazas firmando como Los D.E.S.A. II o Los Occidentales. Sus principales víctimas eran empresas de transporte público y clínicas privadas, a cuyos dueños exigían pagos bajo la modalidad de “mesada”.

CONGELARON SUS CUENTAS BANCARIAS

Durante el operativo, que se extendió también al Callao, Arequipa, Tumbes y el penal de Huacho, se hallaron tres armas de fuego, una granada de guerra y vehículos vinculados a la organización. Además, la Unidad de Inteligencia Financiera dispuso el congelamiento de 50 cuentas bancarias con más de S/22 millones, dinero que era enviado a Venezuela a través de empresas de fachada y préstamos “gota a gota”, para luego reingresar al país como parte de un esquema de lavado.

El ministro del Interior, Carlos Malaver, supervisó la intervención y destacó que el trabajo de inteligencia permitió frenar la expansión de la red criminal hacia otras regiones del país.

Por otro lado, la PNP confirmó que al menos 10 empresas de transporte habían sido víctimas directas de la banda. Las diligencias continúan para determinar la participación de otros implicados y consolidar la acusación por extorsión, lavado de activos y crimen organizado.