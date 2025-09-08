Menores se grababan con arma para amenazar a sus víctimas: también se dedicaban al raqueteo

Dos menores de 13 y 16 años fueron capturados en San Martín de Porres, por personal motorizado del Escuadrón Verde de la Policía Nacional. Los adolescentes se grababan disparando al aire y mostrando sus armas con total impunidad.

La intervención se realizó en la avenida San José con calle Las Esmeraldas, donde la Policía incautó un arma de fuego y un cuchillo de gran tamaño. Ellos enviaban videos a sus víctimas para amedrentarlas.

Pertenecerían a banda criminal y antecedentes de menor

Los detenidos pertenecerían a la banda criminal "Los Baby Stones del Cerro Candela". El caso refleja una preocupante tendencia de menores de edad involucrados en actividades delictivas con armas de fuego.

El coronel Pedro Rojas, jefe del Escuadrón Verde, calificó de "sorprendente" que uno de los menores intervenidos cuente con una herida de bala a la altura del cuello, producto de un enfrentamiento con bandas rivales según su propio testimonio.

Modalidad delictiva y destino de los menores

De acuerdo con las investigaciones, los adolescentes no solo intimidaban con armas sino que también se dedicaban al robo en la modalidad de raqueteo. Ambos fueron puestos a disposición de la Depincri de Los Olivos para las investigaciones correspondientes.