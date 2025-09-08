Pan con chicharrón en la final del Mundial de desayunos: regalan 5 mil porciones en La Victoria

La alegría por el pan con chicharrón llegó a La Victoria. Desde muy temprano, cientos de vecinos se congregaron en los alrededores de la plaza Manco Cápac, donde se repartieron 5 mil panes con chicharrón en el marco de la campaña para apoyar al tradicional desayuno peruano en el Mundial de desayunos organizado por el streamer Ibai Llanos.

Las imágenes muestran a familias completas, adultos mayores y escolares con banderas y camisetas rojiblancas celebrando que el pan con chicharrón llegó a la final, donde competirá contra la arepa venezolana.

“Ese crocantito del chicharrón, su grasita, su salsa criolla y su tamalito no tienen comparación”, comentó entusiasmada una de las asistentes mientras recibía su porción.

En el lugar también se preparó el pan con chicharrón más grande del país, acompañado de camote frito y ensalada criolla, elaborado por más de 50 cocineros que trabajaron al instante para servir el platillo caliente.

ALCALDE SE UNE A CELEBRACIÓN

El alcalde de La Victoria, Rubén Cano, destacó la iniciativa como parte de la promoción gastronómica y cultural del distrito. “Ya hemos entregado más de 2 mil panes y seguimos hasta llegar a los 5 mil. La idea es que la gente disfrute y apoye al Perú en esta final”, comentó.

Las votaciones se abrirán este mediodía en las redes sociales de Ibai, donde los usuarios podrán elegir entre el pan con chicharrón y la arepa venezolana para definir cuál es el mejor desayuno del mundo.