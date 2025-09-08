Cierran tramo de Pasamayito por deslizamiento de rocas: vecinos piden restringir paso de vehículos

Un deslizamiento de rocas en la vía Pasamayito, en el distrito de Comas, bloqueó el camino y sembró temor entre conductores y vecinos de la zona. El desprendimiento ocurrió alrededor de las 8:30 de la noche, según testimonios de vecinos.

Los residentes señalaron que por fortuna no pasaba ningún vehículo en ese momento, evitando una tragedia mayor. Los restos de rocas y tierra esparcidos continuaban en la vía mientras los conductores continuaban pasando con mucho cuidado.

Riesgo inminente y abandono de la zona

Testigos reportaron la presencia de una roca sobrepuesta que en cualquier momento podría caer, aumentando el peligro en esta carretera que ya figura habitualmente en la lista de tragedias. A pesar de la gravedad de la situación, solo acudió personal de serenazgo al lugar, sin que se realizaran labores de limpieza o despejar la zona afectada por el derrumbe.

Falta de iluminación y pedido de vecinos

Agregaron que otro derrumbe de piedras ocurrido hace dos meses tampoco fue recogido, problema que se agrava por la falta de iluminación en la zona. Los vecinos piden como mínimo que se restrinja el paso de vehículos y que alguien retire los bloques de piedra antes de que provoquen una desgracia.