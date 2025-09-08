Sujeto quema por error vehículo estacionado en SJM: atacante es identificado gracias a cámaras

Cámaras de seguridad captaron el preciso momento en que un sujeto prendió fuego a un auto estacionado. El hecho ocurrió frente a una institución educativa en calle Buenaventura, en el distrito de San Juan de Miraflores.

En las imágenes se observa a un sujeto con gorra y con el rostro descubierto acercándose hasta un vehículo de color rojo, se agacha y arroja una botella en la parte baja de la unidad para luego darse a la fuga.

Fue una vecina la que se dio cuenta del hecho y al pedir auxilio todos los vecinos salieron para poder apagar las llamas. Sin embargo, todo se trataría de un error cometido por el sujeto ya que no tendría relación con el atacante.

Identifican a atacante

El sujeto que prendió fuego a la unidad ha sido identificado por las cámaras de seguridad, ya que su rostro fue grabado, así como su forma de caminar y el afectado ya ha presentado la denuncia respectiva

Investigación en curso

Cabe resaltar, que el caso viene siendo investigado por la comisaría del sector y las cámaras de seguridad de la zona ya se encuentran en poder la policía para poder dar con el paradero del atacante.