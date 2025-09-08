¡Atención, conductores! Arrancan obras en la av. Brasil: habrá desvíos por tramos desde HOY

Desde hoy a las 10 de la noche comenzarán las obras de mejoramiento en la avenida Brasil, en el tramo que va de la Plaza Bolognesi hasta la avenida 28 de Julio, y en la avenida Los Alisos, en San Martín de Porres.

Según informó la Municipalidad de Lima, los cierres serán parciales y por tramos, con el fin de no interrumpir totalmente el tránsito. Primero se intervendrán las vías auxiliares y luego la calzada principal.

CUÁNTO DURARÁN LAS OBRAS

Luis Romero, vocero edil, explicó que en la avenida Brasil los trabajos se extenderán por aproximadamente un mes, mientras que el plan integral de mejoramiento de ocho vías metropolitanas tiene un plazo de 100 días de ejecución.

Las labores se realizarán de lunes a domingo, en horarios diurnos y nocturnos, para acelerar el proceso y reducir el impacto en el transporte público y privado.