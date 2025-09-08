Martín Ojeda revela que empresas de transporte pagan hasta S/ 78 mil mensuales en cupos

La extorsión sigue cobrando vidas en las principales calles de nuestro país. Esta vez, un conductor de la empresa de transportes "Nueva América" fue asesinado a balazos por un sicario que se hizo pasar como pasajero, en San Juan de Miraflores.

En diálogo con Buenos Días Perú, Martín Ojeda, director de la Cámara Internacional de la Industria del Transporte, manifestó sus condolencias a la familia por la muerte de este conductor y expresó su indignación porque la inacción de las autoridades de los distintos poderes del Estado.

Ojeda señaló que las autoridades deben dejar de pelear entre sí y unirse porque "el conflicto lo está ganando el sicariato y están aprovechando las deficiencias, la desunión y la falta de coordinación".

Empresas extorsionadas hasta con cinco cupos

Al ser consultado por empresas de transportes con mayor número de casos de extorsión, manifestó que tiene conocimiento de hasta dos empresas que les piden hasta cinco cupos. "78 mil soles mensuales en cupos", detalló.

El representante gremial resaltó que las autoridades deben trabajar juntos por el Perú. Señaló que los medios de comunicación sigan luchando e informando sobre las extorsiones para que se acabe. "En un conflicto solo se pueden trabajar si todos están coordinados", agregó.

Reunión con ministro de Transportes

Señaló que se reunirán con el ministro de Transporte y esperan ver acciones concretas. Ojeda detalló que espera ver juntos a las autoridades de los poderes del Estado para trabajar en favor del sector transporte.