Menores en la mira de la delincuencia: hampones en falso taxi asaltan a escolar

Un escolar fue víctima de un asalto a mano armada cuando regresaba a su vivienda en San Juan de Lurigancho. El hecho ocurrió alrededor de las 7:30 p.m. y quedó registrado por una cámara de seguridad instalada en la zona.

En las imágenes se observa cómo un vehículo con casquete de taxi gira hacia el jirón Las Margaritas y espera a que el menor se acerque. Segundos después, dos sujetos descienden del auto y encañonan al adolescente para arrebatarle sus pertenencias.

RESIDENTES VIVEN ATERRADOS

Los vecinos se mostraron indignados y señalaron que la zona carece de seguridad. “Han estado esperando que el joven llegara a la esquina y bajaron dos personas. Aunque tenemos cámaras y reflectores, nadie está seguro”, comentó una vecina.

Otros residentes afirmaron vivir con temor permanente. “San Juan de Lurigancho es un distrito enorme y la seguridad no llega a todas partes. Estamos expuestos y las autoridades brillan por su ausencia”, lamentó otra moradora.

Los vecinos añadieron que no es la primera vez que este falso taxi merodea por la zona y alertaron que los delincuentes utilizan el mismo vehículo para cometer asaltos en diferentes calles del distrito.