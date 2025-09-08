En 15 segundos desataron ráfaga de balas: atacan almacén en Cercado de Lima y dejan carta extorsiva

Un almacén ubicado en la cuadra 15 del jirón Huari, en el Cercado de Lima, fue blanco de un ataque extorsivo. Cámaras de seguridad registraron el momento en que dos sujetos en motocicleta llegaron hasta el local, descendieron y en cuestión de segundos sembraron el miedo.

PRIMER ATAQUE EN ESTA ZONA DE CERCADO

Mientras uno de los delincuentes dejó una carta extorsiva, su cómplice rastrilló el arma listo para disparar. Tras cumplir con el cometido, ambos huyeron sin dejar rastro.

El ataque, que duró apenas 15 segundos, ha generado pánico y zozobra entre vecinos y comerciantes de la zona, donde no se había reportado antes un hecho de esta naturaleza.

Los afectados evitaron brindar declaraciones por temor a represalias. En tanto, la Policía Nacional ya analiza las imágenes para identificar a los responsables y determinar si forman parte de alguna de las bandas criminales dedicadas a la extorsión que operan en distintos puntos de Lima.